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Новая украинская церковь: заново креститься и венчаться не придется

Новая украинская церковь: заново креститься и венчаться не придется

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Таинства и церковные обряды, пройденные в Украинской православной церкви, признаются и новой Православной церковью Украины. Об этом сообщил митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко в комментарии корреспонденту УНН.

"Да, настоящие, никаких возражений. Так и сегодня, если они там (в храмах УПЦ МП - ред.) совершаться, они были и будут оставаться действительными, никаких ни пересечений, никаких дополнительных обрядов совершать не нужно", - отметил владыка, отвечая на вопрос, действительны все обряды, которые проходили прихожане в УПЦ МП, после их перехода к новой Православной церкви.

По его словам, УПЦ МП и Православная церковь Украины являются двумя параллельными структурами, которые могут сосуществовать. "Православная церковь Украины признает все таинства, которые были совершены в Московском патриархате", - подчеркнул он.

При этом митрополит отметил, что Московский патриархат не признает таинств, совершенных в новой Православной церкви.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с созданием Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве.

За участие в Объединительном соборе УПЦ МП принял решение, что двое митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были уволены из епархии.

Речь шла о митрополите Симеоне и митрополите Александре.

При этом в УПЦ МП добавили, что участие этих митрополитов в Соборе 15 декабря стало "уклонением в раскол". На места уволенных уже назначили других священнослужителей.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, церковь, Автокефалия, Томос
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