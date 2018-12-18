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Стало известно время встречи совета директоров МВФ по Украине

Стало известно время встречи совета директоров МВФ по Украине

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Международный валютный фонд назначил Совет директоров по сотрудничеству с Украиной на 14:00 по местному времени 18 декабря. Об этом УНН рассказали источники в МВФ.

"Встреча Совета директоров (по Украине - ред.) Состоится около девяти вечера по киевскому времени (около 14:00 по Вашингтону - ред.). После заседания сразу же будут обнародованы пресс-релиз по его результатам", - рассказали в МВФ.

Так, в повестке дня Совета директоров МВФ на 18 декабря темой значится "Украина - Запрос о соглашении Stand-by и отмены договора в рамках Расширенного фонда".

Как сообщал УНН, Международный Валютный Фонд во вторник примет решение о точной сумме и дате выплат для Украины по программе stand-by.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша от Международного валютного фонда до 25 декабря.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, транш, сотрудничество
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