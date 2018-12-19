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С 1 января любую трансплантацию в Украине будет остановлено

С 1 января любую трансплантацию в Украине будет остановлено

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вчера Верховная Рада Украины обошла своим вниманием внесение изменений в раздел VII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" о переносе срока введения в действия. Если народные избранники не проголосуют за этот законопроект до конца недели, то любая трансплантация в Украине будет прекращена, передает корреспондент УНН.

Главная проблема заключается в том, что Минздрав Украины не разработало необходимых подзаконных актов для введения в действие закона "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", а это значит, что, как только закон вступит в силу, и родная и трупный трансплантация в стране станет невозможной из-за отсутствия необходимых нормативно-правовых документов. Именно поэтому закон надо отложить, чтобы не допустить катастрофы.

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На данный момент правительство не приняло:

  • Положение о "Центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, в части оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией";
  • Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики трансплант-координаторов;
  • Положение о "Единой государственной информационной системе трансплантации, порядок и условия ее функционирования";
  • Порядок предоставления письменного согласия живого донора на изъятие у него анатомических материалов и письменного отказа от ранее предоставленного такого согласия, а также их образец;


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  • Условия изъятия анатомических материалов у живого донора, а также перечень анатомических материалов, разрешенных к изъятию у живого донора (в том числе анатомических материалов, способных к регенерации (самовосстановлению);
  • Форма и образец письменного заявления о согласии или несогласии на посмертное донорство, письменного заявления об отзыве предоставленного ранее такого согласия или несогласия, письменного заявления о назначении, изменении или отзыве полномочного представителя и порядок их представления, порядок внесения отметки о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство к удостоверению водителя Украины на право управления транспортными средствами и об изменении этого волеизъявления.
Источник: УНН
Теги: Украина, здоровье, закон
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