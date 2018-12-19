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В ВМС назвали сроки введения в эксплуатацию оперативного центра в Очакове при поддержке США

В ВМС назвали сроки введения в эксплуатацию оперативного центра в Очакове при поддержке США

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сроки строительство объекта инфраструктуры Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в городе Очаков Николаевской области продлен на три месяца. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Сроки строительства объекта инфраструктуры Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в городе Очаков Николаевской области продлено на три месяца. Предварительно ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом квартале 2019 года", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в командовании отметили, что, кроме Очаковской базы, Украина планирует в ближайшие годы реализовать ряд инфраструктурных проектов ВМС с привлечением иностранных военных специалистов.

"В ближайшие годы планируется реализация ряда инфраструктурных проектов для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины с привлечением иностранных военных специалистов. На сегодня продолжается урегулирование вопросов относительно места, типа и привлечения ресурсов", - отметили в ВМС.

Напомним, строительство в Очакове в Николаевской области оперативного центра для ВМС начали еще в начале августа прошлого года инженерно-строительные части Военно-Ворских сил США.

В Военно-Морских силах тогда объяснили, что морской оперативный центр будет служить как главный планировочный и оперативный центр в ходе предстоящих военных учений, проводимых Украины.

Как сообщал УНН, строительство оперативного центра Военно-Морских сил Украины на военно-морской базе в Очакове инженерными подразделениями США быть завершено к концу 2018 года.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ВМС, армия
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