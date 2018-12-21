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В ВСУ прокомментировали информацию о ракетном фрегате РФ

В ВСУ прокомментировали информацию о ракетном фрегате РФ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины знают и мониторят всю информацию о движении российского ракетного фрегата в сторону Азовского моря. Об этом журналисту сообщил УНН начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

"Все, что есть в открытом пространстве, информация, она обрабатывается и мониторится. Вы же не указали, что она в территориальных водах Украины, а все, что снаружи происходит, в том числе в стране-противнике, это в компетенции разведчиков и они этим занимаются", - сказал Сеник.

После уточнения, что Фрегат был замечен на расстоянии в 1,5 морских миль от крымского побережья в районе города Феодосии, Сеник сообщил, что сейчас этот вопрос не входит в компетенцию Главного управления.

"Данный вопрос пока не входит в компетенцию Главного управления. Информация, Да! Была. То, что в открытых источниках. Мы ее видим", - сообщил Сеник.

Кроме того, в Минобороны добавили, что данный вопрос в компетенции МИД, поскольку именно Министрество иностранных дел должно давать реакцию Украины на эти события.

Как сообщал УНН, фрегат был замечен на расстоянии в 1,5 морских миляь от крымского побережья в районе города Феодосии, очевидцы утверждают, что на его борту замечен вертолет.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВМС, ВСУ, Азовское море, корабль
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