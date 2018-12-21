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Украина до сих пор не направила в ЕСПЧ заявление о моряках в "надлежащей форме": назван дедлайн

Украина до сих пор не направила в ЕСПЧ заявление о моряках в "надлежащей форме": назван дедлайн

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина до сих пор не направила в Европейский суд по правам человека заявление в "надлежащей форме" по моряках, захваченных у Керченского пролива российскими пограничниками. Об этом сообщили УНН в ЕСПЧ.

"Сегодня от правительства Украины не получено ни одной заявки в надлежащей форме", - сообщили в суде.

На уточняющий вопрос о том, до какого времени Украина может подать заявку, в ЕСПЧ отметили следующее: "украинскому правительству было предложено подать заявление до 7 января 2019 года".

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ.

Как сообщал УНН, 13 декабря, ЕСПЧ уже требовал от Украины заявление о моряках в "надлежащей форме".

Источник: УНН
Теги: Россия, ЕСПЧ, Украина, моряки, Азовское море
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