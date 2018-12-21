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Кандидатов в президенты должны проверять психиатры - Мусий

Кандидатов в президенты должны проверять психиатры - Мусий

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кандидаты в президенты, народные депутаты и все другие высокопоставленные чиновники должны проходить психиатрическую и наркологическую проверку. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

"Не только кандидатов в президенты, но и народных депутатов и любых других чиновников, которые являются политическими фигурами. Потому что для государственных служащих это обязанность при поступлении на государственную службу предоставить справку от нарколога и от психиатра, и потом медицинскую общую справку. А для политиков нет, пока, к сожалению. Если он будет голосоваться в зале я зеленой кнопкой обязательно проголосую", - сказал Мусий, отвечая на вопрос о законопроекте, который зарегистрирован в Верховной Раде Украины относительно психиатрической и наркологической проверки кандидатов в президенты Украины.

Он пояснил, что подобная проверка нужна для того, чтобы обезопасить общество от неадекватных решений чиновников.

"Я вижу среди своих коллег народных депутатов много людей, которые абсолютно неадекватными, которые нуждаются в психиатрической помощи, именно медицинской, это я уже говорю как врач профессионал, на самом деле люди должны принимать определенные курсы лечения. Поэтому для того, чтобы обезопасить общество от неадекватных решений чиновников, которые защищены своей должностью, Верховная Рада должна была поддержать соответствующий законопроект", - отметил Мусий.

Ранее, в эксклюзивном коментарии УНН народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что при назначении на должность государственные служащие должны проходить психиатрическую и наркологическую проверку.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, чиновник, Президент
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