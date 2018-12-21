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Как УНН российский фрегат в Азовском море искал

Как УНН российский фрегат в Азовском море искал

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня информационное агентство "УНН" целый день пытался получить комментарий от представителей украинской власти по информации издания Reuters о российском ракетном фрегате, который движется в направлении Азовского моря из Крыма. Однако содержательного ответа никто так и не дал.

Сначала, Украинские национальные новости обратились за информацией в Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил Украины, где сообщили УНН следующее: "Все, что есть в открытом пространстве, информация, она обрабатывается и мониторится. Вы же не указали, что она в территориальных водах Украины, а все, что снаружи происходит, в том числе в стране-противнике, это в компетенции разведчиков и они этим занимаются". Кроме того, в Минобороны добавили, что данный вопрос в компетенции МИД, поскольку именно Министерство иностранных дел должно давать реакцию Украины на эти события.

После этого УНН обратился в Министерство иностранных дел Украины, где отметили, что не компетентны комментировать информацию, пока она не была подтверждена в Министерстве обороны.

"По Азову, к сожалению, мы пока не можем комментировать, потому что Минобороны сначала подтвердить официально - такая процедура", - рассказали дипломаты.

После этого, УНН решило обратиться за помощью ВМС, где на вопрос об Азове отметили, что по этому вопросу надо обратиться "к пограничной службе и к разведке". Дозвонившись в ГПСУ, журналисты получили ответ о том, что пограничники пока не имеют такой информации, порекомендовали звонить в ВМС.

Ответы от Службы безопасности Украины УНН так и не получил.

Как сообщал УНН, фрегат был замечен на расстоянии в 1,5 морских милях от крымского побережья в районе города Феодосии, очевидцы утверждают, что на его борту замечен вертолет.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, ВМС, ракета, Азовское море, корабль
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