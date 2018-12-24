Т.Чорновил: пока нетт особых надежд на расследование дела относительно гибели отца

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал, что никаких следственных действий по делу о гибели его отца - лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила - пока нет. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

"На сегодняшний день ничего не изменилось. Дело не закрыто, а приостановлено. Сейчас никаких следственных действий не происходит", - рассказал он.

Чорновил напомнил, что в января 2014 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области закрыл дело в отношении гибели Чорновила, в котором обвинялся в совершении смертельного ДТП водитель КамАЗа Куделя. Суд закрыл дело якобы по истечению срока давности.

"Там было настолько грубое нарушение процессуального кодекса, без проблем мы выиграли апелляцию весной того же года. Дело передали в прокуратуру. Генеральная прокуратура (в то время был ее руководителем Олег Махницкий) передали ее сразу в киевскую (прокуратуру - ред.), из киевской она перекочевала в Генеральную прокуратуру. Затем из Генеральной прокуратуры ее сбросил Мохницкий в органы УВД, что было полной бессмыслицей. Потому что решение апелляционного суда было - расследовать в части посягательства на жизнь государственного деятеля. А это подследственность Службы безопасности Украины и прокуратуры, а не УВД", - подчеркнул он.

По словам Чорновила, он ходил в 2014 году к следователю органов внутренних дел, получившему дело. Однако, уточнил он, следователь может расследовать только эпизод, касающийся аварии, а не посягательство на жизнь государственного деятеля.

"Дело попало снова в прокуратуру. Но возникла проблема с тем, кто может сегодня вести такого уровня дело, в котором столь давняя история, в котором уничтожены практически все доказательства. В котором толком нет свидетелей, а те, которые есть, там круговая порука, и никому из них не на руку что-то признавать. Там полный отказ идет во всем. Вот кто может расследовать такое дело, когда ни свидетелей, ни доказательств, и ни чего?!", - подчеркнул он.

"Дело пока остановлено, чтоб не и истекли процессуальные сроки. И чтобы оно окончательно не было закрыто - его сейчас не расследуют. Удастся сформировать следственно-оперативную группу, способную его расследовать, очевидно следствие будет дальше идти. Я планирую снова встречаться с Луценко (Генеральным прокурором Юрием Луценко - ред.), снова говорить на эту тему. Но еще раз говорю, это вопрос в том, могут ли они скомпоновать такую группу. Возможно, где-то в дальнейшем. Пока у меня особых надежд нет", - резюмировал Чорновил.

Напомним, недавно УНН получил ответ от Национальной полиции на информационный запрос о том, расследуется ли уголовное производство в отношении гибели Вячеслава Чорновила.

В полиции сообщили, что осуществляют досудебное расследование уголовного производства в отношении гибели лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила по статье "нарушение правил безопасности движения". В производстве назначен ряд экспертиз.

Чорновил погиб в автомобильной катастрофе 25 марта 1999 года. Автомобиль, в котором лидер Руха возвращался из Кировограда, на большой скорости врезался в грузовик с прицепом.

В этой автокатастрофе погиб также водитель Чорновила Евгений Павлов. Пресс-секретарь лидера НРУ Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, в ДТП серьезных травм не получил. Однако через некоторое время и он умер, по официальной версии, вследствие инфаркта. Однако ряд СМИ распространили информацию, что причиной его смерти могло стать умышленное отравление.

21 января 2014 Бориспольский горрайонный суд Киевской области закрыл уголовное дело в связи с истечением срока давности по обвинению водителя КамАЗа Владимира Кудели в совершении преступления по ч.3 ст.215 УК Украины в результате которого погиб председатель НРУ Вячеслав Чорновил. Позже решение суда потерпевшие обжаловали в Апелляционном суде Киевской области.

В апреле этого же года Апелляционный суд Киевской области отправил дело о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила на дополнительное расследование.

Тогдашний Генеральный прокурор Виталий Ярема заявил, что прокуратура возобновила расследование дела о гибели Чорновила.

В марте 2015 года Тарас Чорновил сообщал, что Генеральная прокуратура планировала создание следственно-оперативной группы по расследованию гибели Вячеслава Чорновила по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.