Итоги военного положения: отмена выборов, мошенничество и разделение Украины

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Введение военного положения позволило отменить выборы в части объединенных территориальных общин, дало мошенникам новые возможности обманывать украинцев и еще раз, накануне выборов, разделило Украину по географическому критерию. Об этом журналисту УНН рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

"С практической точки зрения военное положение позволил отменить выборы в ОТО в тех регионах, где у Петра Алексеевича были не очень хорошие электоральные надежды. Поэтому сейчас выборы в ОТО прошли обрезанными", - сказал Спиридонов.



Он добавил, что за последний месяц значительно активизировались мошенники, которые придумывали новые легенды для обмана украинцев, используя тему военного положения. В частности, в сельские дома под видом военнослужащих приходили неизвестные мужчины и утверждали, что они должны осуществить оценку имущества.



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"Мошенники активизировались и много украинцев от этого пострадало", - отметил Спиридонов.



Также, по мнению эксперта, введение военного положения в очередной раз разделило Украину накануне очередных президентских выборов.



"Украина, к сожалению, снова оказалась в значительной степени разделенной. Получается, что этот месяц 10 областей жили под военным положением, а остальные области, в том числе и столица жили без военного положения. То есть так же, как политические технологии делили Украину пополам в 2004, то сейчас тоже также получилось и это не прибавило Украине единства", - сообщил Спиридонов.



При этом эксперт спрогнозировал, что продолжение действия военного положения не будет и 26 декабря в 10:00 оно закончится.



"Скорее всего, что власть не сможет продолжить военное положение. На прошлой неделе приезжал Курт Волкер. Он достаточно четко сказал: давайте не будем с этим играть, не надо нарушать демократических основ, надо проводить выборы. Поэтому вряд ли мнение Соединенных Штатов и западных партнеров проигнорируют. Депутаты не проголосуют за продолжение. Скорее всего, военное положение будет прекращено", - сказал Спиридонов.



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Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней.