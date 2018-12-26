За время действия военного положения в Украину не пустили более 1600 россиян

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Всего за все время действия военного положения в 10 областях Украины на через государственную границу не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии УНН сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"В целом, за время действия военного положения если брать еще то, что сейчас возможны ситуации, когда россияне пересекают границу, не пропустили около 1650 граждан РФ", - сказал советник председателя ГПСУ Олег Слободян.

Кроме того, на территорию Российской Федерации по словам советника председателя ГПСУ не пропустили 351 украинца.

По словам чиновника пока неизвестно, что именно изменится после окончания действия указа о военном положении.



"Давайте подождем, пока закончится действие военного положения", - отметил Олег Слободян.



Как сообщал УНН, заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится скорее всего сегодня.



Как сообщал УНН, сегодня, 26 декабря, в 14.00 истекает срок на который в Украине было введено военное положение. Действует он в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

