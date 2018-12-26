В ОБСЕ разъяснили слова Генсека про создание поместной церкви в Украине

КИЕВ. 26 декабря. УНН. При переводе интервью Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, ряд украинских СМИ трактовала его слова "предмет спора" как "провокация" в контексте создания независимой украинской церкви и других вопросов. Об этом УНН рассказали в отделе связей со СМИ организации.

"Во многих СМИ были проблемы с переводом слова "brennpunkten" с немецкого в абзаце, где он перечислял несколько разных вопросов споров между сторонами. Одна из них была стремлением Украинской церкви к независимости. Он перечислил эти вопросы, и это было неправильно переведено многими новостными агентствами как "провокация", - пояснили в ОБСЕ.



Как отметили в отделе, заявления о том, что Гремингер назвал создание Православной церкви Украины провокацией, является в корне неверным, так как он "точно не говорил такого".



"Он сказал, что эти стремления, это зависит от одного из вопросов напряженности между двумя сторонами. Проблема, или на немецком "Brennpunkten" - слово, которое он использовал, имея в виду "предмет спора", но много агентств перевели это как "провокация" . Это и было неправильным переводом", - отметили в организации.



"В фразе: "снова и снова, с обеих сторон были провокации". Думаю, он имел в виду все те вещи, о которых сообщает СММ ОБСЕ. Все те вещи, что он называл в предыдущем предложении, я думаю, это именно то, что произошло - люди увидели это слово и связали его с предыдущим предложением, но это - две разные вещи. То, что он говорил раньше, вспоминал полную картину украино-российских отношений, многие вопросы, которые он назвал", - отметили в организации.



На вопрос журналиста о том, могли слова "провокации" относиться к нарушению режима прекращения огня на Донбассе, в ОБСЕ ответили "да, думаю, это именно то, что он имел в виду".



Напомним, интервью Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера изданию Osnabrücker Zeitung было обнародовано 24 декабря. В нем он высказывался относительно законодательства о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, оккупированного Крыма и ряда других вопросов.