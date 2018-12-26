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Официальный сайт Министерства по делам ветеранов заработает в субботу

Официальный сайт Министерства по делам ветеранов заработает в субботу

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Официальный сайт Министерства по делам ветеранов заработает в субботу, 29 декабря. Тогда же начнется прием документов от кандидатов в Общественный совет при Министерстве. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"До конца этой рабочей недели будет непосредственно запущен, как официальный сайт, так и инициативная группа соберется для того, чтобы вывесить соответствующее объявление (о приеме документов - ред.) на официальном сайте. Мы планируем, что это будет 29 декабря", - сказала Фриз.

Она также добавила, что инициативная группа, которая будет осуществлять прием документов, должна собраться на учредительное заседание до того, как состоится официальное объявление о начале отбора в Общественный совет. Такое учредительное заседание, по словам министра, также планируется этой рабочей недели.

"Надеюсь, что мы этот срок выдержим, а следовательно инициативная группа, которая должна собраться до официального объявления, должна провести учредительное свое заседание для того, чтобы сразу приступить к работе", - отметила Фриз.

Справка УНН: Без объявления о приеме документов на официальном сайте Министерства, ведомство не имеет права осуществлять отбор кандидатов в Общественный совет.

Как сообщал УНН, введение и действие военного положения на протяжении последнего месяца не повлияли на процесс создания Министерства по делам ветеранов и его территориальных управлений.

Напомним, Министерство по делам ветеранов начнет прием документов кандидатов в Общественный Совет до конца года.

Источник: УНН
Теги: сайт, ветераны, министры, работа
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