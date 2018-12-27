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Сайт, ремонт помещений и командировки: куда ГБР потратило 55 млн грн

Сайт, ремонт помещений и командировки: куда ГБР потратило 55 млн грн

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государственное бюро расследований потратило 65 тыс. грн на свой веб-сайт, 95,7 тыс. на разработку документов по капитальному ремонту помещений и 202,8 тыс. грн на командировку работников. Об этом стало известно из официального ответа ГБР на запрос УНН.

"По состоянию на 19 декабря 2018 года центральным аппаратом Государственного бюро расследований фактически израсходовано 55 707,2 тыс. грн, из которых: на заработную плату с начислениями 41 302,9 тыс. грн, на приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря - 8210, 1 тыс. грн, на оплату услуг (кроме коммунальных) - 3 309,8 тыс. грн; расходы на командировки - 202,8 тыс. грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 301,8 тыс. грн, на оплату обучения специалистов по охране труда - 13,2 тыс. грн, на приобретение основных средств, оборудования и предметов долгосрочного использования - 2205 , 9 тыс. грн, на изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта - 95,7 тыс. грн, на приобретение нематериальных активов (официальный сайт) - 65,0 тыс. грн ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований в 2018 году составила 42700 грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, финансы, ГБР
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