В министерстве по делам ветеранов появится отдел, который будет помогать детям погибших воинов

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Министерстве по делам ветеранов появится отдел, который будет заниматься детьми погибших воинов и их семьями. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Безусловно будет отдел, который будет заниматься не только детьми погибших, но и членами семей погибших", - сообщила Фриз во время презентации календаря "Взгляд будущего" с фотографиями детей погибших киборгов, который инициировала общественная организация "Сердца киборгов" в Международном детском центре "Артек "в Пуще Водице.



Как сообщал УНН, министерство по делам ветеранов насчитывает два работники с 325 необходимых.



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