Большинство приходов УПЦ МП занимают выжидательную позицию - ПЦУ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Большинство приходов и архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата занимают выжидательную позицию и воздерживаются от подчинения любым структурам до официального вручения Томоса. Об этом корреспонденту сообщили УНН в информационном управлении Православной Церкви Украины.

"Большинство приходов и архиереи, возглавляющие епархии, занимают выжидательную позицию", - сообщили в информационном управлении.



В ПЦУ сообщили, что большинство приходов ожидают получения Томоса, которое должно состояться 6 января 2019 года на Фанаре в Константинополе.



"Большинство приходов воздерживается сейчас от подчинения той или иной структуре. Они ждут получения Томоса украинской церковью 6 января, как и большинство приходов Московского патриархата, которые существуют не только в Винницкой области, но и по всей Украине. Так и архиереи: они ждут этого официального признание и тогда мы ожидаем массовые переходы к единой поместной Православной Церкви Украины", - отметили в ПЦУ.



Как сообщал УНН, 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной Церкви Украины, большинство из них в Винницкой области.