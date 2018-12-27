В горсовете рассказали, будут ли сносить памятник Екатерине II в Одессе

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Одесском горсовете не рассматривался вопрос демонтажа памятника Екатерине II, который также еще называют памятником основателям Одессы. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в управления по вопросам охраны объектов культурного наследия горсовета.

"Памятник "Основателям Одессы" в г. Одессе является частью уникального градостроительного ансамбля Екатерининской площади Центрального исторического ареала города Одессы, и вопрос демонтажа памятника управлением не рассматривался", - говорится в ответе на запрос.

По состоянию на декабрь 2018 года, как сообщили в горсовете, нет оснований для демонтажа памятника основателям Одессы.

Напомним, в 2007 году Одесский горсовет решил перенести памятник "Потемкинцам - потомки" с Екатерининской площади на улицу Приморскую, а на его месте установить постамент "Основателям Одессы", среди которых и монумент Екатерине II, который до 1920 года стоял на одноименной площади. Однако инициативу мэрии не поддержала "Ассоциация казацких обществ "Сич", члены которой подали иск в суд и выиграли его. Однако в мэрии не согласились и подали апелляцию.

5 февраля 2018 апелляционный суд завершил рассмотрение о переносе памятника Екатерине II: его решили не демонтировать.

Как сообщал УНН, в КГГА после принятия решения Министерством культуры Украины об исключении из Реестра памятников памятника известному российскому полководцу Александру Суворову планирует его демонтировать.