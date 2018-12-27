Кабмин не рассматривал вопрос о восстановлении Насирова на посту главы ГФС - Розенко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня не рассматривал вопрос о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщил УНН вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Мы не рассматривали этот вопрос", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о том, рассматривал правительство сегодня вопрос о восстановлении в должности председателя ГФС Романа Насирова.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Роман Насиров сегодня, 27 декабря, приступил к исполнению обязанностей председателя ГФС.



11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.



1 января 2018 Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.



Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ДФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).