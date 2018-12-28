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Украина выделила финансовую помощь Индонезии

Украина выделила финансовую помощь Индонезии

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 млн грн для предоставления финансовой помощи Индонезии. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли в ответе на информационный запрос УНН.

"Распоряжением Кабинета министров Украины от 07.11.2018 №886-р "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индонезия" МИД из резервного фонда государственного бюджета выделено 10 млн грн с целью оказания финансовой помощи Республике Индонезия", - рассказали в МЭРТ.

Как сообщал УНН, Украина еще не направила гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго, потому что эти страны не прислали информацию о том, сколько и в какой именно помощи нуждаются.

Напомним, в ноябре Президент заявил, что Украина предоставит гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго.

Источник: УНН
Теги: Украина, Индонезия, гуманитарная помощь
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