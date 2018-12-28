Украина выделила финансовую помощь Индонезии

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 млн грн для предоставления финансовой помощи Индонезии. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли в ответе на информационный запрос УНН.

"Распоряжением Кабинета министров Украины от 07.11.2018 №886-р "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индонезия" МИД из резервного фонда государственного бюджета выделено 10 млн грн с целью оказания финансовой помощи Республике Индонезия", - рассказали в МЭРТ.

Как сообщал УНН, Украина еще не направила гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго, потому что эти страны не прислали информацию о том, сколько и в какой именно помощи нуждаются.



Напомним, в ноябре Президент заявил, что Украина предоставит гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго.