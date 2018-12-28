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Адвокат рассказал, как долго Штепа будет лечиться после инсульта

Адвокат рассказал, как долго Штепа будет лечиться после инсульта

Неля Штепа

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сейчас бывший мэр Славянска Неля Штепа, которую почти месяц назад госпитализировали с инсультом, продолжает проходить курс лечения, который продлится примерно до конца января. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Пока плановое лечение проходит. По-моему до конца января или даже до начала февраля у нее там расписано. Они (врачи-ред.) скорректируют график учитывая ее состояние", - сообщил он.

По словам адвоката Неля Штепа появится на судебном заседании после того, как закончит лечение или врач даст разрешение на поездку в Харьков: "Само лечение может и не помешать, если предоставят (врачи - ред.) согласие поехать в Харьков на заседание - она поедет".

Александр Тананакин также сообщил, что состояние Нели Штепы стабильное и она все так же проходит лечение.

Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства в отношении Нелли Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года. Как сообщал адвокат, его подзащитная лечится дома и ежедневно ездит в больницу на капельницы .

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, то есть посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Славянск, здоровье, Штепа
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