Адвокат рассказал, как долго Штепа будет лечиться после инсульта

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сейчас бывший мэр Славянска Неля Штепа, которую почти месяц назад госпитализировали с инсультом, продолжает проходить курс лечения, который продлится примерно до конца января. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Пока плановое лечение проходит. По-моему до конца января или даже до начала февраля у нее там расписано. Они (врачи-ред.) скорректируют график учитывая ее состояние", - сообщил он.



По словам адвоката Неля Штепа появится на судебном заседании после того, как закончит лечение или врач даст разрешение на поездку в Харьков: "Само лечение может и не помешать, если предоставят (врачи - ред.) согласие поехать в Харьков на заседание - она поедет".



Александр Тананакин также сообщил, что состояние Нели Штепы стабильное и она все так же проходит лечение.

Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства в отношении Нелли Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года. Как сообщал адвокат, его подзащитная лечится дома и ежедневно ездит в больницу на капельницы .

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, то есть посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.