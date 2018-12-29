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МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию

МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сооружение Россией стены между Херсонской областью и временно оккупированной территорией Крыма незаконно и является ничем иным, как "никчемной попыткой легализовать оккупацию" суверенной территории Украины. Об этом УНН заявили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос.

"Сооружение страной-оккупантом стены между административными единицами Украины - Херсонской областью и временно оккупированной территории АР Крым - незаконно и никоим образом не меняет статуса полуострова", - отметили в ведомстве.

Так, 28 декабря в Пограничном управлении ФСБ России сообщили, что строительство 60-километровой стены на границе с Украиной в оккупированном Крыму было завершено.

"Рассматриваем указанные действия РФ как очередные ничтожные попытки легализовать оккупацию суверенной территории Украины, которые не будут признаны ни одной цивилизованной страной", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНН, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал о последствиях строительства "стены" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, Стена
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