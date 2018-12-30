В течение 2018 Украина выдала РФ 10 человек, подозреваемых в совершении преступлений

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В 2018 году Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запросы о выдаче Российской Федерации 10 человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Об этом УНН сообщили в ГПУ в ответ на журналистский запрос.

"Сообщаем, что в 2017 году российской стороне передано 8 человек, в отношении которых Генеральной прокуратурой Украины удовлетворены запросы о выдаче, в 2018 году - 10 таких человек", - говорится в ответе Генпрокуратуры.

Как сообщили в ГПУ, в текущем году к ним поступило 42 запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче лиц. В течение 2018 ГПУ отказала в удовлетворении двух таких запросов.

В ГПУ напомнили, что в соответствии с признанными Украиной международными нормами еще одним органом по экстрадиции лиц является Министерство юстиции Украины. В распоряжении УНН пока отсутствует статистика Минюста об экстрадиции в 2018 году.

Напомним, одной из самых заметных экстрадиций стала передача России Тимура Тумгоева. Его передали российской стороне 12 сентября 2018 на запрос ФСБ. Запрос был удовлетворен по подозрению в участии Тумгоева в боевых действиях в Сирии на стороне "Исламского государства". В то же время 17 сентября во стенами Генпрокуратуры прошел митинг против выдачи Тумгоева. Участники митинга заявили, что он воевал на Донбассе против боевиков.