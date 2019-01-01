РФ выдала Украине за прошлый год 11 преступников

КИЕВ. 1 января. УНН. Российская Федерация выдала Украине 11 подозреваемых в совершении уголовных преступлений по запросам Генеральной прокуратуры в течение 2018 года. Об этом сообщили в ГПУ в ответе на информационный запрос УНН.

"Российской стороной по результатам рассмотрения запросов Генеральной прокуратуры Украины о выдаче в 2017 году передано 16 человек, в 2018 - 11", - рассказали в прокуратуре.

В то же время, как сообщили в ГПУ, россияне отказались выполнить 7 запросов об экстрадиции по просьбе украинской стороны.

Напомним, в 2018 году Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запросы о выдаче Российской Федерации 10 человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений.