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РФ выдала Украине за прошлый год 11 преступников

РФ выдала Украине за прошлый год 11 преступников

КИЕВ. 1 января. УНН. Российская Федерация выдала Украине 11 подозреваемых в совершении уголовных преступлений по запросам Генеральной прокуратуры в течение 2018 года. Об этом сообщили в ГПУ в ответе на информационный запрос УНН.

"Российской стороной по результатам рассмотрения запросов Генеральной прокуратуры Украины о выдаче в 2017 году передано 16 человек, в 2018 - 11", - рассказали в прокуратуре.

В то же время, как сообщили в ГПУ, россияне отказались выполнить 7 запросов об экстрадиции по просьбе украинской стороны.

Напомним, в 2018 году Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запросы о выдаче Российской Федерации 10 человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Россия, Украина, экстрадиция
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