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В президенты пошел третий претендент

В президенты пошел третий претендент

КИЕВ. 3 января. УНН. Третьим, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих президентских выборах, стал народный депутат Украины Сергей Каплин. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

"Сегодня, в 10:30 подал соответствующие документы Сергей Каплин. Это не значит, что он кандидат. Кандидатом он станет или не станет после соответствующего заседания Центральной избирательной комиссии", - сказал Хивренко.

Как сообщал УНН, в Украине уже стартовала президентская предвыборная кампания. 31 декабря в 9 утра в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый кандидат.

Накануне стало известно имя второго возможного кандидата в президенты Украины.

Ранее в ЦИК напомнили, без каких документы не зарегистрируют кандидата на пост Президента Украины.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент, кандидатуры
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