В ПЦУ перешли более 30 приходов УПЦ МП

КИЕВ. 3 января. УНН. Более 30 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины после Объединительного собора. Об этом стало известно УНН.

После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря в Киеве, в новую Православную церковь Украины перешло 32 прихода УПЦ МП.

В частности, в последний день 2018 года к ПЦУ присоединилась приход УПЦ МП храма Святой великомученицы Параскевы из села Скибин. Это первый приход из Черкасской области, перешедшей из УПЦ МП в ПЦУ.

Ранее УНН сообщал, что после Объединительного собора 17 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины. Обьеедиднавчий собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.