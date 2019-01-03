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Документы в ЦИК подал мэр одного из областных центров

Документы в ЦИК подал мэр одного из областных центров

КИЕВ. 3 января. УНН. Документы для участия в выборах Президента Украины подал мэр Львова Андрей Садовой. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом связей со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

"Сегодня последнее документы подал Андрей Садовый", - сказал Хивренко.

Таким образом Садовый стал шестым, кто подал документы на участие в президентской гонке. Отметим, что подача документов не означает, что лицо зарегистрировано в качестве кандидата. Для этого соответствующее решение должен принять ЦИК.

Как сообщал УНН, уже пятеро претендентов на президентское кресло подали документы в ЦИК.

Как сообщал УНН, документы на участие в президентской гонке подал третий кандидат, им стал народный депутат Украины Сергей Каплин.

Кроме него документы подали экс-министр экологии Игорь Шевченко и юрист Владимир Ратуш.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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