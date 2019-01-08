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Руководству ГБР не будут повышать зарплату в 2019 году

Руководству ГБР не будут повышать зарплату в 2019 году

КИЕВ. 8 января. УНН. Первый заместитель и заместитель директора Государственного бюро расследований заработали около 60 тыс грн. в ноябре и декабре 2018 года. В 2019 году повышение зарплаты для руководства ГБР не предусмотрено. Об этом стало известно из ответа ГБР на запрос УНН.

Первый заместитель Государственного бюро расследований Варченко Ольга за ноябрь 2018 получила 58 937,10 грн заработной платы, в декабре 2018 - 60 734,08грн.

Заместитель Государственного бюро расследований Александр Буряк в ноябре 2018 заработал 61 743,64 грн, в декабре 2018 - 68 135,65 грн.

Наряду с этим в ведомстве сообщили, что повышение заработной платы для руководства ГБР в 2019 году не предвидится.

"В соответствии с пунктом 8 заключительных положений Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" от 23 ноября 2018 №26 29-VIII для определения должностных окладов работников государственных органов в 2019 году, как расчетная величина применяется прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2018 года, в связи с этим увеличение заработной платы не предвидится. Заработная плата директора, первого заместителя директора и заместителя директора государственного бюро расследований в 2019 году останется на уровне 2018", - говорится в ответы.

Как сообщал УНН, руководство ГБР получило более 2 тыс долл. помощи от государства.

Также УНН стало известно, сколько заработал Директор ГБР за последние два месяца 2018 года.

Источник: УНН
Теги: ГБР
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