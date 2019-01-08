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На зимние праздники на границе Украины обошлось без эксцессов

На зимние праздники на границе Украины обошлось без эксцессов

КИЕВ. 8 января. УНН. Во время новогодних и рождественских праздников на государственной границе Украины не было допущено серьезных нарушений. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"В целом обошлось без эксцессов, результаты усиления охраны границы в период праздников дали свой положительный эффект", - отметил Слободян.

Кроме того, он сообщил, что режим усиленного контроля на границе продолжает действовать для иностранцев, в частности, россиян.

Как сообщал УНН, сотрудники Государственной пограничной службы Украины накануне Нового года и Рождества, для обеспечения максимально безопасного и комфортного международного движения, усилили меры по охране государственной границы.

Источник: УНН
Теги: граница, Новый год, Рождество Христово, Госпогранслужба
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