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ЕСПЧ подошло заявление Украины о захваченных Россией моряках

ЕСПЧ подошло заявление Украины о захваченных Россией моряках

КИЕВ. 8 января. УНН. В Европейском суде по правам человека подтвердили, что получили от Украины заявление в "надлежащей форме" по морякам, захваченных возле Керченского пролива российскими пограничниками. Об этом УНН сообщили в ЕСПЧ.

"Мы можем подтвердить, что украинское правительство подало заявление в надлежащей форме по делу Украины против России (VIII) (заявление № 55855/18) вчера, 7 января 2019 года", – сообщили в Европейском суде.

В ЕСПЧ также подтвердили, что заявление украинского правительства касается "военно-морского инцидента, который произошел в Керченском проливе прошлого года, что привело к захвату трех украинских военно-морских судов и их экипажей".

Как сообщал УНН, 7 января уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил, что Украина направила в Европейский суд по правам человека полноценное заявление против России с требованием признать незаконным арест наших моряков, которые 25 ноября были захвачены Россией в районе Керченского пролива.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.

Источник: УНН
Теги: Россия, ЕСПЧ, захват, Украина, моряки, заявления
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