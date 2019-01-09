Сегодня в ЦИК никто не подавал документов

КИЕВ. 9 января. УНН. В Центральную избирательную комиссию сегодня по состоянию на 17:00 никто не подавал документы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в эксклюзивном коментарии пресс-службе ЦИК.

"Сегодня документы не приносили потенциальные кандидаты в президенты. Не было никого. Поэтому новых кандидатов на пост президента Украины нет", - рассказали в пресс-службе.



Таким образом, по состоянию на 9 января 2019 года, ЦИК официально зарегистрировало пять кандидатов в президенты.



Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала еще трех кандидатов на пост Президента Украины. Официальными кандидатами в президенты стали: экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик и городской председатель Львова Андрей Садовый.