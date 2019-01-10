В посольстве рассказали, на что пошли ради освобождения украинского моряка

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинского моряка Андрея Новичкова, который около двух лет находился в иранской тюрьме и сегодня утром вернулся в Украину, обменяли на гражданина Ирана. Об этом УНН рассказали в Посольстве Украины в Исламской Республике Иран.

"В результате долгих и продолжительных переговоров было выработано общее решение с иранской стороной, что с иранской стороны их гражданин вернулся в Иран, а наш гражданин вернулся в Украину. Такой вариант компромисса", - рассказали в посольстве.

На вопрос о том, кем был иранский гражданин и за что он был задержан в Украине, дипломаты отметили, что "это вопрос к тем, кто его задержал".

"Это был один из возможных вариантов, который в результате оказался приемлемым для обеих сторон. Положительное в этом то, что многие вещи базировались и на переговорах, и на определенном доверии с обеих сторон. Поэтому на сегодняшний день результат этого дела, к которому были привлечены и иранские, и украинские дипломаты, другие заинтересованные ведомства, показал, что мы с Ираном можем доверять друг другу во многих чувствительных вопросах, мы являемся надежными и предсказуемыми партнерами", - сообщили в украинском посольстве.

Отметим, информация о том, что моряка освободили при помощи Президента Украины Петра Порошенко, который подписал Указ о помиловании иранца, содержится на сайте посольства.

"Конечно, главная заслуга принадлежит Президенту Украины, который подписал Указ о помиловании, который дал все необходимые правовые и политические основания для принятия иранской стороной решение в пользу нашего гражданина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 8 января стало известно об увольнении из иранской тюрьмы украинского моряка Андрея Новичкова, которому грозила смертная казнь.

Напомним, 17 января 2017 в 8:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Мохаммад Бахранпур, по национальности иранец, выпрыгнул за борт.

Свидетелем этого события стал Андрей Александрович Новiчков. Он сразу же, как того требует морской кодекс, поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран Андрея Александровича Новiчкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.