Еврокомиссия: до министериала ЕС, России и Украины технических совещаний по газу не будет

КИЕВ. 14 января. УНН. Технических совещаний между представителями России, Украины и ЕС по газу не состоится вплоть до встречи на уровне министров. Об этом УНН сообщила в понедельник пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен.

"Я могу подтвердить, что технического совещания не будет до встречи министров 21 января", - сообщили УНН, отвечая на вопрос о том, состоится ли экспертная трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу, намеченная на 15 января.



Как ранее сообщал УНН, по информации СМИ, экспертная трехсторонняя встреча по газу, намеченная на 15 января, была отменена.



На прошлой неделе исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко объявил, что переговоры по газу в формате Россия - ЕС - Украина на уровне экспертов пройдут 15 января.



Как сообщал УНН, трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и ЕС по транзиту газа пройдут 21 января во Брюсселе. Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле прошлого года. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018-го, однако дата не была назначена.