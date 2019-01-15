Арбузов не явился на допрос в ГПУ

КИЕВ. 15 января. УНН. Экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"Арбузов не пришел на допрос 15 января в Генеральную прокуратуру по вызову. После принятия решения следователями и прокурором на сайте будет вывешена повторная повестка для Сергея Арбузова", - сообщила Сарган.

Напомним, прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева в очередной раз отказался отменить арест счетов в жены бывшего главы Национального банка Украины Сергея Арбузова рамках уголовного производства по подозрению Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала "БТБ".