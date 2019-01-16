"Антонов" выполняет импортозамещения комплектующих "Руслан"

КИЕВ. 16 января. УНН. "Антонов" выполняет программу импортозамещения комплектующих самолетов типа Ан-124-100 "Руслан" запчасти Aviall Sevices, являющаяся подразделением Boeing. Об этом сообщили УНН в пресс-службе предприятия.

"ГП "Антонов" выполняет программу импортозамещения комплектующих самолетов типа Ан-124-100 "Руслан" в рамках модернизации флота авиакомпании "Авиалинии Антонова" с целью обеспечения соответствия этих самолетов современным международным нормам и требованиям, что необходимо для продолжения эксплуатации "Русланов" на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и нестандартных грузов", - сообщили в пресс-службе.

Справка УНН: 17 июля 2018 года на авиасалоне Фарнборо-2018 ГП "Антонов" и Aviall Sevices, Inc., подразделение компании Boeing подписали Договор об общих условиях (General Terms Agreement) по взаимодействию в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 Ан-178, семейство которых будет обозначение Ан-1х8.



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В рамках этой кооперации Aviall Sevices, Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП "Антонов" широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем.



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