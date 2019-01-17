Савченко не получала зарплаты после ареста

КИЕВ. 17 января. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко не получала зарплату после ареста и не отсуживала ее. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила сестра Надежды Савченко Вера Савченко.

"Нет, никакой суд не присудил выплатить (450 тыс. грн - ред.). У народных депутатов, кроме зарплаты, есть депутатские расходы. Когда работаешь как положено по регламенту, то эти расходы ежемесячно составляют около 30 000 гривен. Сейчас, когда Надежду посадили, ей зарплату никто не начисляет. Она не получает зарплату. А эти депутатские расходы, они начисляются, потому что она до сих пор является действующим депутатом", - сказала Вера Савченко.

Она также добавила, что за эти средства продолжает работать офис Надежды Савченко.

Ранее, в СМИ появилась информация, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Савченко через суд добилась выплаты ей депутатской зарплаты за то время, пока она находится в следственном изоляторе. По информации, распространенной средствами массовой информации, Пашинский сказал, что Надежда Савченко отсудила 450 тыс грн.

Как сообщал УНН, Надежды Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. По 2018 она получила 422 880 грн в качестве таковых возмещений. Заработную плату с марта 2018 Савченко не получала.

Напомним, Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день Савченко задержали сотрудники СБУ.