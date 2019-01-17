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Украина не планирует введение безвизовых с КНДР - МИД

Украина не планирует введение безвизовых с КНДР - МИД

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина пока не рассматривает вопрос отмены визовых требований для граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"В контексте мероприятий, осуществляемых государственными органами Украины по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины, вопрос отмены визовых требований для граждан КНДР пока не рассматривается", - сообщили в МИД, отвечая на вопрос УНН о том, планирует ли Украина ввести безвизовый режим с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Напомним, 10 октября 2016 было введено визовый режим поездок между Украиной и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, КНДР, виза, Безвиз, Безвизовый режим
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