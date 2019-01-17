Более 500 россиян не пустили в Украину в 2019 году

КИЕВ. 17 января. УНН. С начала года в Украину не пустили более 500 россиян. Об этом журналисту УНН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"С начала 2019 в Украину не пустили 509 россиян, однако 28000 россиян смогли пересечь границу на въезд в Украину", - рассказал Демченко.

Напомним, в 2018 году 157 гражданам РФ запретили въезд в Украину, из которых 83 - российские пропагандисты. Также отмечается, что в течение прошлого года было выявлено 360 случаев антиукраинской пропаганды в соцсетях.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ с задержкой пропускает корабли в Азовском море