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В феврале состоятся парламентские слушания о состоянии атомной отрасли в Украине

В феврале состоятся парламентские слушания о состоянии атомной отрасли в Украине

КИЕВ. 17 января. УНН. В феврале 2019 состоятся парламентские слушания, на которых планируется рассмотреть вопросы, связанные с атомной отраслью Украины, в том числе вопрос о закупке Украиной ядерного топлива в России. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая.

"Будут слушания в феврале о состоянии нашей (атомной - ред.) сферы и тех выводов и проблем, которые есть", - сказала Войцицкая.

На уточняющий вопрос о том будут ли депутаты обсуждать вопрос об уменьшении поставок ядерного топлива из России, она ответила: "на данном слушании будут обсуждать общие вопросы, связанные с нашей атомной отраслью. В том числе по этому поводу будем обсуждать".

Кроме этого, нардеп уточнила, что на данный момент в парламенте не было законодательных инициатив по уменьшению поставок российского ядерного топлива на украинские атомные электростанции, а сам факт таких поставок назвала позорным.

"Таких законодательных инициатив, пока не было. Это на самом деле это позорное явление, но это вопрос к правительству, который должен внедрять соответствующую политику в отношении нашей энергетической безопасности и диверсификации поставок ядерного топлива", - отметила Войцицкая.

Как сообщал УНН, осенью этого года тайно было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", которая продлевает контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

Напомним, еще в прошлом году международная компания Westinghouse заявила, что в случае отказа России поставлять в Украину свежее ядерное топливо для атомных электростанций готова его полностью заменить.

В июле этого года один из энергоблоков Южно-Украинской АЭС стал первым в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse с США.

В начале года Westinghouse Electric подписала с "НАЭК "Энергоатом" соглашение о продлении поставок ядерного топлива до 2026 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Верховная Рада, Украина, ядерное топливо
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