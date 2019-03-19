Минфин не поддержал предложение АЖУ по налоговых преференциях свиноводам

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство финансов Украины не поддерживает предложение Ассоциации животноводов ввести налоговые преференции для свиноводов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Минфине.

Как известно, Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась в Кабинет Министров Украины и Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно снизить или отменить налоги для свиноводов в связи с эпидемией АЧС в стране.

В ассоциации сообщили Кабмину о том, что аналогичный механизм поддержки свиноводов ввело правительство Бельгии.

По мнению экспертов АЖУ, временный отказ от налогообложения украинских свиноферм поможет им выжить в условиях постоянных вспышек АЧС.

Впрочем, в Минфине не поддержали такое предложение. В Министерстве, ссылаясь на Меморандум об экономической и финансовой политике, заключенный с МВФ, заявили, что Украина взяла на себя обязательство воздерживаться от введения новых налоговых льгот или привилегий.

Также в Минфине, ссылаясь на действующее законодательство, сообщили, что предоставление налоговых льгот отдельным субъектам хозяйствования не согласуется с принципом равенства всех плательщиков перед законом.

Кроме того, в Министерстве считают, что предоставление налоговых преференций для свиноводов не улучшит производительность отрасли, а наоборот – приведет к усложнению системы администрирования налогов и создания различных схем налоговой оптимизации.

"Учитывая вышеизложенное, предложение Ассоциации животноводов Украины относительно временного снижения или отмены налогов для свиноводов не может быть поддержано", - заявили в Минфине.

Напомним, в налоговом комитете ВРУ, наоборот, выразили готовность поддержать идею АЖУ об уменьшении налоговой нагрузки на свиноводов в период эпидемии АЧС.

Свою поддержку инициативы выразил и нардеп Сергей Тригубенко, призвав правительство "услышать проблему фермеров".

Также напомним, сегодня Украина скупает польскую свинину.