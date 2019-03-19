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Минфин не поддержал предложение АЖУ по налоговых преференциях свиноводам

Минфин не поддержал предложение АЖУ по налоговых преференциях свиноводам

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство финансов Украины не поддерживает предложение Ассоциации животноводов ввести налоговые преференции для свиноводов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Минфине.

Как известно, Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась в Кабинет Министров Украины и Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно снизить или отменить налоги для свиноводов в связи с эпидемией АЧС в стране.

В ассоциации сообщили Кабмину о том, что аналогичный механизм поддержки свиноводов ввело правительство Бельгии.

По мнению экспертов АЖУ, временный отказ от налогообложения украинских свиноферм поможет им выжить в условиях постоянных вспышек АЧС.

Впрочем, в Минфине не поддержали такое предложение. В Министерстве, ссылаясь на Меморандум об экономической и финансовой политике, заключенный с МВФ, заявили, что Украина взяла на себя обязательство воздерживаться от введения новых налоговых льгот или привилегий.

Также в Минфине, ссылаясь на действующее законодательство, сообщили, что предоставление налоговых льгот отдельным субъектам хозяйствования не согласуется с принципом равенства всех плательщиков перед законом.

Кроме того, в Министерстве считают, что предоставление налоговых преференций для свиноводов не улучшит производительность отрасли, а наоборот – приведет к усложнению системы администрирования налогов и создания различных схем налоговой оптимизации.

"Учитывая вышеизложенное, предложение Ассоциации животноводов Украины относительно временного снижения или отмены налогов для свиноводов не может быть поддержано", - заявили в Минфине.

Напомним, в налоговом комитете ВРУ, наоборот, выразили готовность поддержать идею АЖУ об уменьшении налоговой нагрузки на свиноводов в период эпидемии АЧС.

Свою поддержку инициативы выразил и нардеп Сергей Тригубенко, призвав правительство "услышать проблему фермеров".

Также напомним, сегодня Украина скупает польскую свинину.

Источник: УНН
Теги: налоги, Минфин, свинина, АЧС
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