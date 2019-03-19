Военнослужащие ООС будут голосовать 31 марта в палатках

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские военнослужащие, которые в день выборов президента Украины будут находиться на территории проведения операции Объединенных сил, смогут проголосовать в оборудованных палатках, то есть специальных избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

"Для развертывания места голосования, работы участковых комиссий на территории военных частей, которые образуют специальные избирательные участки, проведено выдачу палаток из расчета по две палатки (на место голосования), а также другое имущество для оборудования специальных избирательных участков", - говорится в сообщении.



Как указано в ответе, в настоящее время на территории военных частей обустраивают места для голосования всем необходимым имуществом, это и столы, и стулья, печное отопление, освещение, средства связи, кабинки для голосования и тому подобное.



Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков в исключительном случае на территории военных частей Объединенных сил: в Донецкой области - 65 участков в 10 избирательных округах; в Луганской области - 14 участков в 6 избирательных округах. Еще одна специальная избирательный участок образован на территории Львовской области.



На данный момент ЦИК уже утвердила состав участковых избирательных комиссий и присвоил номера этим специальным избирательным участкам.



"В день проведения выборов президента Украины всем военнослужащим, которые на момент проведения голосования будут находиться в составе сил и средств операции Объединенных сил будет предоставлена возможность реализовать свои конституционные права", - отметили в Минобороны.



Ранее сообщал УНН, что ЦИК создала 30 000 участков на выборах президента.