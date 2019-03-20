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Украина за год внесла более 70 имен в список связанных с терроризмом лиц

Украина за год внесла более 70 имен в список связанных с терроризмом лиц

КИЕВ. 20 марта. УНН. Государственная служба финансового мониторинга Украины по 2018 обновила данные в Перечени лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции в отношении 104 лиц и организаций. Об этом сообщили в Госфинмониторинге в ответ на информационный запрос УНН.

Отмечается, что по результатам выявленной информации с официального сайта Организации Объединенных Наций, полученной информации от Службы безопасности Украины и/или Министерства иностранных дел Украины, относительно лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, в 2018 году в Перечень включены и/или уточнены данные о 71 физическом лице и 33 юридических лицах.

Кроме того, с начала года по состоянию на 11 марта в Перечень были включены и / уточнены данные о 7 физических лицах.
Напомним, Украина обновила список террористов, изъяв из него три организации.

Как сообщал УНН, в Украине в прошлом году обнаружили сомнительных финопераций почти 350 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, терроризм, финансирование
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