В ООН приветствовали информацию об операции пленного украинского моряка

КИЕВ. 20 марта. УНН. В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине приветствуют тот факт, что одному из членов экипажа, захваченного 25 ноября 2018 года у Керченского пролива, Василию Сороке сделали операцию. Об этом сообщили в миссии в ответ на запрос УНН.

"Мы приветствуем тот факт, что одному из членов экипажа, как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сделали операцию в московской больнице. Мы призываем омбудсменов Украины и Российской Федерации продолжать конструктивный диалог с целью обеспечения гарантий соблюдения прав человека членам экипажа", - сообщили в миссии.

В то же время в ООН отметили, что следят за ситуацией вокруг членов экипажа украинских судов, которые были задержаны властями Российской Федерации 25 ноября.

"Мы призываем Российскую Федерацию: обеспечить предоставление членам экипажа соответствующей медицинской помощи в местах содержания под стражей; обеспечить беспрепятственный доступ членов экипажа к адвокатам и украинским консульским работникам", - подчеркнули в миссии.

Напомним, 19 марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила информацию о том, что военнопленному моряку Василию Сороке сделали операцию.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.