Один из 80 специальных избирательных участков для военных ООС создадут во Львовской области

КИЕВ. 21 марта. УНН. На Яворивском полигоне в Старычах, что во Львовской области, создадут одну из 80-ти избирательных участков для голосования военнослужащих операции Объединенных сил на выборах президента 31 марта. Сейчас идет подготовительный процесс ее создания. Эту информацию подтвердил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник, передает УНН.

"Сейчас продолжаются все подготовительные процессы согласно законодательству о создании этой специальной избирательного участка", - ответил Богдан Сеник на вопрос журналиста образован ли уже специальный избирательный участок на Яворивском полигоне.



Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков в исключительном случае на территории воинских частей Объединенных сил: в Донецкой области - 65 участков в 10 избирательных округах; в Луганской области - 14 участков в 6 избирательных округах. Еще один специальный избирательный участок образован на территории Львовской области.



Как сообщал УНН, военнослужащие ООС будут голосовать 31 февраля в палатках.