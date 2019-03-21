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Один из 80 специальных избирательных участков для военных ООС создадут во Львовской области

Один из 80 специальных избирательных участков для военных ООС создадут во Львовской области

КИЕВ. 21 марта. УНН. На Яворивском полигоне в Старычах, что во Львовской области, создадут одну из 80-ти избирательных участков для голосования военнослужащих операции Объединенных сил на выборах президента 31 марта. Сейчас идет подготовительный процесс ее создания. Эту информацию подтвердил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник, передает УНН.

"Сейчас продолжаются все подготовительные процессы согласно законодательству о создании этой специальной избирательного участка", - ответил Богдан Сеник на вопрос журналиста образован ли уже специальный избирательный участок на Яворивском полигоне.

Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков в исключительном случае на территории воинских частей Объединенных сил: в Донецкой области - 65 участков в 10 избирательных округах; в Луганской области - 14 участков в 6 избирательных округах. Еще один специальный избирательный участок образован на территории Львовской области.

Как сообщал УНН, военнослужащие ООС будут голосовать 31 февраля в палатках.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, голосование, ВСУ, Президент, ООС
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