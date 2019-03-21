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В ОБСЕ прокомментировали ситуацию с ЦИК и недопуском россиян

В ОБСЕ прокомментировали ситуацию с ЦИК и недопуском россиян

КИЕВ. 21 марта. УНН. В ОБСЕ разочарованы недопуском российских граждан в составе миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами на президентские выборы в Украине в 2019 году, но считают, что и без них в миссии достаточно людей. Об этом рассказал в комментарии корреспонденту УНН пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер.

"Для центральной избирательной комиссии наш офис получил от 32 стран-участниц, 32 стран ОБСЕ, кандидатов на роль краткосрочных наблюдателей для участия в нашей миссии по наблюдению за выборами.Теперь из них Центральная избирательная комиссия не аккредитовала 24 человека, которых мы представили в списке от Российской Федерации", - сказал Раймер.

По его словам, кандидаты из других 31 стран ОБСЕ были аккредитованы в ЦВК.

На просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию собеседник ответил, что директор Бюро демократических институтов и прав человека ранее уже прокомментировал её, когда украинские власти заявили, что не будут аккредитовать российских наблюдателей, а Рада поддержала такую позицию.

"Директор уже прокомментировал в прошлом,… что мы в по-сути разочарованы этим решением, и что директор не считает, что это соответствует обязательствам ОБСЕ", - отметил Раймер.

На вопрос о том, будет ли в Бюро заменять выбывших наблюдателей из России кандидатами ОБСЕ из других стран, он отметил, что от ОБСЕ в Украину на выборы и так едет довольно много наблюдателей.

"Мы представили 684 имени, 24 из них - граждане России, они не были приняты центральной избирательной комиссией. Итак, у нас их будет 660, это все еще большое количество наблюдателей", - добавил собеседник.

Напомним, 20 марта Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации официальными наблюдателями на выборах президента 24 человек, являющихся гражданами РФ.

Источник: УНН
Теги: выборы, ОБСЕ, Россия, Украина, наблюдатели
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