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Состояние здоровья украинского политзаключенного Гриба ухудшилось - отец

Состояние здоровья украинского политзаключенного Гриба ухудшилось - отец

Павел Гриб

КИЕВ. 21 марта. УНН. Состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба ухудшилось. Об этом журналисту УНН сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"Павлу очень плохо. Общее состояние здоровья ухудшилось, очень остро стоит необходимость срочной операции и лечения, а также дальнейшей реабилитации, иначе Павел просто умрет за решеткой", - отметил отец.

По его словам, сегодня на судебных прениях Павлу снова вызвали скорую, но суд в очередной раз не обратил внимания на его состояние, и после укола судебное заседание продолжилось.

Отметим, по делу украинского политзаключенного Павла Гриба 21 марта начались судебные прения.

Сторона обвинения попросила для Гриба 6 лет колонии общего режима.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Грибу необходима срочная операция.

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. ФСБ РФ обвиняет задержанного гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Павел Гриб
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