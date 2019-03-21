Глава ВСК: дела нападений на активистов в Киевской области "завалены"

КИЕВ. 21 марта. УНН. Практически все дела относительно нападений на общественных активистов в Киевской области должным образом не расследовались, были закрыты или "завалены" правоохранителями. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других общественных активистов Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.

"Те люди, которые вели дела (относительно нападений на гражданских активистов Киевской области - ред.) и их закрыли или завалили, уже не работают в правоохранительных органах - все они ушли или на повышение, или пошли работать в новые правоохранительные органы, или вообще уволились. Когда мы разобрались, что ни в одном из дел мы не нашли исполнителей или заказчиков, мы поняли, что надо с этим разбираться. Потому что так не может быть, что людей бьют, а правоохранители и высшие должностные области богатеют. И с этим надо бороться", - отметил нардеп.

По его словам, сегодня на заседании члены ВСК заслушивали дело Ноздровской и дела относительно нападений на общественных активистов в Киевской области. Как отметил Береза, почти все они происходят в Коцюбинском, Ирпене или в Буче.

При этом он добавил, что сегодняшнее заседание ВСК было проигнорировано правоохранительными органами, поэтому члены комиссии планируют пригласить их на следующее заседание.

"Мы решили провести еще одно заседание - на него будут приглашены все, кто сегодня не смог или не захотел приехать или даже побоялся приехать, и будут присутствовать все представители общества, у которых есть очень много вопросов к правоохранителям", - добавил глава ВСК.

Напомним, ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других общественных активистов не удовлетворена ходом расследования нападений на активистов Киевской области.

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 28 января заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк и Екатерину Дуняк, мать убитой Ирины Ноздровской.