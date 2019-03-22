Для проведения первого гендерного аудита в МИД Украины ищут консультантов

КИЕВ. 22 марта. УНН. Гендерный аудит в Министерстве иностранных дел Украины продлится год. Сейчас идет поиск международных и национальных консультантов, которые будут привлечены к реализации аудита в министерстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на запрос.

"В 2018 году Министерство иностранных дел Украины присоединилось к международному движению за гендерное равенство #HeForShe и взяла на себя обязательства провести гендерный аудит в 2019 году. МИД Украины стало первым в Украине органом исполнительной власти, где будет проведен гендерный аудит", - напомнили в ведомстве.

В МИД отметили, что целью такого шага является подтверждение обязательств Украины в сфере обеспечения прав человека и преданность курса на достижение гендерного равенства.

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Проведение гендерного аудита, который является эффективным механизмом осуществления оценки ситуации в сфере обеспечения равенства женщин и мужчин в конкретных отраслях, будет способствовать полной реализации этих принципов в системе дипломатической службы, назначению женщин на высокие и ответственные должности, их участия переговорных процессах, направленных на поддержание мира и стабильности в мире, пишут в министерстве.

Отмечается, что проведение такого аудита должно включить Украину в круг мировых стран, лидеры которых активно поддерживают равенство между мужчинами и женщинами.

"Аудит проводится в сотрудничестве с Представительством ООН Женщины в Украине, сейчас идет поиск международных и национальных консультантов, которые будут привлечены к реализации аудита в министерстве. Продлится гендерный аудит год, а его результатам должны стать рекомендации для МИД Украины, направленные на достижение равных прав и возможностей женщин и мужчин в системе дипломатической службы", - отметили в Министерстве.

В прошлом году в МИД объявили, что в 2019 году в Министерстве в сотрудничестве с Представительством ООН Женщины будет проведен гендерный аудит.