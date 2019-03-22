Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0884  EUR: 31,04 0,1904 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 марта 2019 16:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2955
Версия для печати

В Держспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК

В Держспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Держспецсязки зафиксировали попытки проведения кибератак на сайт Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в ответе на запрос журналиста УНН.

"За последнее время было зафиксировано попытки проведения кибератак на сайт ЦИК", - отметили в пресс-службе.

При этом в Держспецсвязи добавили, что Единая информационно-аналитическая система "Выборы" для проведения очередных выборов президента Украины в настоящее время еще не развернута, поэтому кибератак на нее пока не фиксировали.

Подробную информацию о кибератак на сайт ЦИК в Держспецсвязи предоставить не смогли, поскольку доступ к ней ограничен.

Напомним, в начале марта СБУ сообщила, что спецслужбы РФ наняли хакера из Украины для хакерских атак на государственные учреждения, задействованные в подготовке к избирательного процесса и его проведения.

В конце февраля специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаке на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального Интернет-сайта ЦИК.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, киберугроза, Госспецсвязь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.