ГПСУ: с начала года более 40 тыс. иностранцев сдали биометрические данные

КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала 2019 года более 40 тыс. иностранцев при въезде в Украину предоставили свои биометрические данные Государственной пограничной службе Украины, из них более 30 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом журналисту УНН рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Биометрических данных с начала года было взято у более 40 тыс. человек, из них более 30 тыс. были взяты у граждан Российской Федерации", - рассказал он.



Как сообщал Слободян, подавляющее большинство россиян, которые заезжают в Украину это те, кто являются этническими украинцами и просто в силу обстоятельств ездят в Российскую Федерацию.



Ранее УНН сообщал, в Украине за неделю к ответственности привлекли более 360 нелегалов.