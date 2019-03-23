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ГПСУ: ситуация на границе с Россией напряженная

ГПСУ: ситуация на границе с Россией напряженная

КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала 2019-го Госпогранслужба отказала во въезде на территорию Украины более 2 тыс. граждан Российской Федерации, только за позапрошлые сутки не пропустили 25 россиян. Ситуация на границе с РФ остается напряженной, но контролируемой. Об этом журналисту УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. 

"Ситуация на границе с Россией остается довольно напряженной, но контролируемой. Сейчас на линии российско-украинской границы усилены меры безопасности в связи с повышением уровня угрозы в период президентской кампании и выборов президента Украины, поэтому там усиленные пограничные наряды как в пунктах пропуска так и вне их, проводятся также и другие меры в контролируемых пограничных районах другими правоохранительными органами. За позапрошлые сутки Украина не пропустила 25 граждан Российской Федерации, а с начала года уже более 2000 человек", - сообщил Слободян.

Он также добавил, на украино-российской границе продолжают фиксировать случаи направления в подконтрольной украинскому правительству территории с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины.

Ранее УНН сообщал, с начала года выявили 59 завербованных российскими спецслужбами украинцев.

Как сообщал УНН, с начала 2019 украинские пограничники отказали в пропуске в Украину более 1700 гражданам Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, пограничники
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